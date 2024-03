IWG Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Die technische Analyse der Iwg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 160,67 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 180 GBP um 12,03 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein, so beträgt dieser 185,7 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt bei -3,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten für die Iwg-Aktie zeigen in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 155 GBP, was einer möglichen -13,89 Prozent Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Iwg. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Iwg unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt die Rendite der Iwg-Aktie bei 7,14 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite mit 7,88 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.