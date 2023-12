IWG Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Iwg in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Iwg wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Iwg liegt bei 28,26, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,51 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Iwg weist mit einem Wert von 26,38 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel in "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,74, was einen Abstand von 14 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Iwg-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage 154,65 GBP beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 156 GBP auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,87 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 141,93 GBP, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+9,91 Prozent). In diesem Fall wird die Iwg-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt wird die Iwg-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.