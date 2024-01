IWG Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Iwg keine eindeutige Einschätzung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 155 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,43 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnittskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 154,4 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 175 GBP, was einer positiven Abweichung von 13,34 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Iwg aktuell 0 Prozent, was unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Iwg-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.