IWG Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Dividendenrendite für Iwg beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was 1 Prozent unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Iwg als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Iwg-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 154,88 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 175 GBP liegt, was einer Abweichung von +12,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 158,53 GBP über dem letzten Schlusskurs (+10,39 Prozent), was der Iwg-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird Iwg auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iwg beträgt derzeit 26, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet eingestuft wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Iwg wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 34,13, dass Iwg weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Iwg daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.