IVU Traffic Technologies: Erfolg in Kanada: ONxpress Toronto setzt auf IVU.rail

Der Öffentliche Verkehr im Ballungsraum von Toronto (Region „Greater Golden Horseshoe“) wird schneller und effizienter. Das neue Eisenbahnunternehmen ONxpress setzt dabei auf die Standardsoftware IVU.rail der IVU Traffic Technologies AG.

ONxpress wurde von Metrolinx und Infrastructure Ontario mit Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des erweiterten regionalen Schienen­netzes rund um Toronto beauftragt. Durch die Elektrifizierung und Moderni­sierung werden künftig in der gesamten Region „Greater Golden Horseshoe“ die Takte verdichtet und die Fahrtzeiten verkürzt, aus einem reinen Service für Pendler entsteht nun ein ganztägiges Angebot mit schnellen und komfortablen Zügen. Für die Planung, Disposition und Optimierung seiner Züge und Fahrpersonale setzt ONxpress auf IVU.rail – das weltweit führende IT-System für den Eisen­bahn­verkehr von IVU Traffic Technologies – und dessen speziellen Implementierungs­prozess IVU.xpress zur schnellen Inbetrieb­nahme.

„ONxpress wird den Bahnverkehr und die Bahn­infra­struktur in dem größten kanadischen Ballungsraum erheblich ausbauen und damit den Öffentlichen Personen­nah­verkehr der Region stärken“, erläutert Jürgen Bodtländer, Chief Information Officer bei ONxpress. „Nach einer gründlichen Prüfung haben wir uns für IVU.rail entschieden. Der integrierte Ansatz der Software, ihre zahlreichen Mehrwertfunktionen und die ausgezeichneten Referenzen der IVU aus der Bahn­branche weltweit haben maßgeblich zu unserer Entscheidung beigetragen.“

„Wir sind stolz darauf, dass wir ONxpress bei der nachhaltigen Verbesserung des Regional­verkehrs in einer der am dichtesten besiedelten Regionen Nordamerikas unterstützen dürfen“, so Oliver Grzegorski, Geschäfts­bereichsleiter Rail bei IVU Traffic Technologies. „Die Zusammen­arbeit ist sehr gut angelaufen und wir erwarten eine rasche Implemen­tierung – dank der engagierten Teams vor Ort, gepaart mit unserer bereits auf die lokalen Besonder­heiten vorbereiteten Standard­software.“