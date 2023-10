IVU Traffic: Steigende Quartalszahlen erwartet - Umsatzanstieg um 78,86% prognostiziert

Berlin, Deutschland – Die Spannung steigt, denn in genau 158 Tagen wird das deutsche Unternehmen IVU Traffic seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Investoren und Marktanalysten warten gespannt auf die neuen Zahlen und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Besonders interessant ist auch der Vergleich mit dem Vorjahr.

IVU Traffic ist aktuell an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von beeindruckenden 235,37 Millionen Euro bewertet. Mit diesen Daten im Hinterkopf erwarten Aktionäre sowie Analysten gespannt die Veröffentlichung der Quartalszahlen nach Börsenschluss in 158 Tagen. Analystenhäuser prognostizieren einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 40,30 Millionen Euro – nun wird ein bemerkenswerter Anstieg um +78,86 Prozent auf voraussichtlich 72,08 Millionen Euro erwartet. Auch beim Gewinn wird eine positive Entwicklung erwartet: Ein Plus von +51,85 Prozent auf voraussichtlich 10,62 Millionen Euro.

Insgesamt sind die Aussichten für das Geschäftsjahr positiv: Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Umsatzanstieg von +78,86 Prozent und einen Gewinnzuwachs von ebenfalls +51,85 Prozent auf 15,39 Millionen Euro. Damit bleibt der Gewinn weiterhin positiv und wird sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen, als er bei 10,13 Millionen Euro lag. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,06 Euro liegen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Prognosen ist jedoch gemischt: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -5,55 Prozent verändert.

Analysten schätzen die Auswirkungen dieser Zahlen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten erwarten sie einen Kursanstieg auf 22,00 Euro – das entspricht einem potentiellen Gewinn von beeindruckenden +70,02 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs. Investoren, die jetzt noch in IVU Traffic investieren möchten, könnten laut Expertenschätzungen innerhalb eines Jahres mit einem beachtlichen Gewinn von +70,02 Prozent rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei IVU Traffic: Der Gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

Fazit:

Insgesamt bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen entwickeln werden und welchen Einfluss sie letztendlich auf den Aktienkurs haben werden. Analysten sind trotz des momentan negativen Kurstrends zuversichtlich für IVU Traffic und prognostizieren sowohl kurzfristig als auch langfristig positive Entwicklungen. Aktionäre sollten die kommenden Quartalszahlen im Auge behalten und mögliche Chancen und Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

