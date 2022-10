IVU Traffic-Anleger machen nicht mehr mit!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Goertek, die im Segment "Elektronische Fertigungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.10.2022, 07:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 25.1 CNH.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Goertek-Aktie ein Durchschnitt von 36,94 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,1 CNH (-32,05 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (31,23 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,63 Prozent), somit erhält die Goertek-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Goertek erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Goertek wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Goertek auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Goertek. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 53,2 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Goertek momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Goertek hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. Goertek wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Goertek mit einer Rendite von -37,62 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,18 Prozent. Auch hier liegt Goertek mit 34,43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Goertek liegt mit einem Wert von 23,56 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

6. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Goertek für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Goertek für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Goertek insgesamt ein "Sell"-Wert.

7. Dividende: Derzeit schüttet Goertek niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 15,41 Prozentpunkte (0,62 % gegenüber 16,03 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

Damit erhält die Goertek-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Sell"-Rating.

