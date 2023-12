IVU Traffic Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die aktuelle Dividendenrendite von Ivu Traffic beträgt 1, was einer negativen Differenz von -21,09 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Ivu Traffic mit einer Rendite von -4,64 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 6,86 Prozent, wobei Ivu Traffic mit 11,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung gegenüber Ivu Traffic festgestellt. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führte.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie von Ivu Traffic als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 30,22, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 75,99 bedeutet. Auf fundamentaler Basis führt dies zu einer "Gut"-Empfehlung.