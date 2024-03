IVU Traffic Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ivu Traffic durchgeführt. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ivu Traffic weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Ivu Traffic weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ivu Traffic-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,38, was bedeutet, dass die Börse 26,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Ivu Traffic zahlt. Dies ist 63 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In der technischen Analyse erhält die Ivu Traffic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 14,31 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem Schlusskurs von 13,32 EUR am letzten Handelstag. Die kurzfristige Analysebasis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ivu Traffic festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Somit erhält Ivu Traffic für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Ivu Traffic daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Sentiments und Buzz.