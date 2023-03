IVU Traffic Aktie: Positive Nachrichten veröffentlicht!

Die IVU-Verkehr-Aktie verzeichnete in den vergangenen 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 15,51 EUR. Der aktuelle Schlusskurs (16,04 EUR) weicht somit um +3,43 Prozent ab und wird aus charttechnischer Sicht als “Gut” bewertet. Berücksichtigt man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,04 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -4,02 Prozent. Folglich stellt sich die Bewerung auf dieser kurzfristigeren Basis als “Schlecht” dar.

Kann die Ausschüttung von Dividenden ein überzeugendes Argument für den IVU Traffic-Aktienkauf sein?

IVU Traffic ist ein führendes Unternehmen, das sich auf intelligente Lösungen für den öffentlichen Verkehr spezialisiert hat. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren immer wieder beeindruckende Ergebnisse erzielen...