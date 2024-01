IVU Traffic Aktie: Ist es das gewesen?

Ivu Traffic zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 1,85 % aus, was 21,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 23,11 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Ivu Traffic hat im letzten Jahr eine Rendite von -4,64 % erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" um 14,12 Prozentpunkte niedriger liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 15,8 %, und Ivu Traffic liegt derzeit 20,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Ivu Traffic aktuell 62,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über Ivu Traffic in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Ivu Traffic führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie als "Gut".