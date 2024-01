IVU Traffic Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten beiden Wochen wurde die Aktie von Ivu Traffic von den meisten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben.

Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ivu Traffic liegt momentan bei 59,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 59,61 keine Über- oder Unterkauft-Position. Somit erhält Ivu Traffic für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Wer aktuell in die Aktie von Ivu Traffic investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,85 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 20,99 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,03 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,68 EUR, was einem Unterschied von -8,98 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,58 EUR eine Abweichung von -6,17 Prozent. Insgesamt erhält Ivu Traffic daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, während sowohl der RSI als auch die Dividendenpolitik und die technische Analyse auf "Schlecht" hinweisen.