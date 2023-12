IVU Traffic Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Ivu Traffic wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,22 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 69,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Ivu Traffic. In den letzten Tagen gab es sieben positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Ivu Traffic-Aktie mit 13,78 EUR derzeit -4,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -8,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ivu Traffic als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 51,91, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 54,25 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Sollten IVU Traffic Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich IVU Traffic jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IVU Traffic-Analyse.

IVU Traffic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...