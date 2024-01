IVU Traffic Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Ivu Traffic zeigt momentan eine niedrige Dividendenrendite von 1,85 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,85 Prozent steht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Ivu Traffic liegt bei 54,88, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem aktuellen Wert von 30,22 Prozent 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt und eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie zur Folge hat. In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ivu Traffic eine Performance von -4,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 12,36 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -17,01 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Ivu Traffic um 12,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

