IVF Hartmann Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Ivf Hartmann zeigt, dass die Rendite im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 2 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,43 Prozent erzielte, liegt Ivf Hartmann mit 2,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ivf Hartmann derzeit bei 111,85 CHF, was die Aktie die Einstufung "Neutral" verleiht. Der Aktienkurs selbst ging mit 112 CHF aus dem Handel, was einen Abstand von +0,13 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 107,68 CHF angenommen, was einer Differenz von +4,01 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Ivf Hartmann-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell ist die Ivf Hartmann mit einem RSI-Wert von 41,67 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ivf Hartmann-Aktie mit 19,97 basierend auf den heutigen Notierungen um 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (92,12). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, wodurch sich aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.