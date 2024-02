IVF Hartmann Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ivf Hartmann unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,01 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Ivf Hartmann damit 8,76 Prozent unter dem Durchschnitt (0,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 1,3 Prozent. Ivf Hartmann liegt aktuell 9,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Ivf Hartmann beläuft sich mittlerweile auf 110,28 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 112 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,56 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 108,68 CHF, was einer Distanz von +3,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite von Ivf Hartmann liegt aktuell bei 2,29 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.