IVF Hartmann Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Ivf Hartmann - Eine Analyse der Aktie

Die Aktie von Ivf Hartmann wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,97, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 87,74 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ivf Hartmann-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 112 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 108 CHF weist eine Abweichung von -3,57 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (107,6 CHF) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ivf Hartmann in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Ivf Hartmann festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird die Aktie auch im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (62,5 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,39) deuten darauf hin, dass Ivf Hartmann weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ivf Hartmann auf fundamentaler, technischer und sentimentaler Basis.