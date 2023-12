IVF Hartmann Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums war das Stimmungsbarometer positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Ivf Hartmann. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ivf Hartmann derzeit bei 112,13 CHF. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 110 CHF lag und somit ein Minus von -1,9 Prozent verzeichnete. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 107,74 CHF liegt, ergibt sich eine Differenz von +2,1 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Ivf Hartmann gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies ändert sich nur, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine bedeutenden Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Ivf Hartmann in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Ivf Hartmann in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche stiegen im Durchschnitt um 2,46 Prozent, was einer Underperformance von -1,26 Prozent für Ivf Hartmann bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Ivf Hartmann 4,42 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Ivf Hartmann in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.