IVF Hartmann Aktie: Gut oder schlecht?

Branchenvergleich Aktienkurs: Ivf Hartmann's Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von 0,26 Prozent erwirtschaftet, was 5,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent liegt. Der Durchschnitt für Wertpapiere in der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0,14 Prozent, und Ivf Hartmann liegt aktuell 0,12 Prozent darüber. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt Ivf Hartmann durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dadurch wird eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Ivf Hartmann neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.