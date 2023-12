ITbook Holdings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind.

Bei Itbook liegt der RSI7 aktuell bei 61,4 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Itbook eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Itbook auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Itbook in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Itbook nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Itbook-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Itbook aufgrund der Analyse von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.