IT-Spezialist setzt auf Frauenpower: Erfolgreicher Women's Month bei GlobalLogic Germany

Berlin (ots) -GlobalLogic Germany, Teil der Hitachi-Gruppe und einer der weltweit führenden Spezialisten für das Digital Engineering, legt besonderen Wert auf Gleichberechtigung, faire Arbeitsbedingungen sowie ein offenes, wertschätzendes und vielfältiges Miteinander. Das Unternehmen möchte den sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen sowie politischen Beitrag von Frauen ab sofort noch deutlicher würdigen und deren Einstieg in Führungspositionen gezielt unterstützen. Daher hat GlobalLogic Germany den gesamten Monat März den Frauen gewidmet und im Rahmen des sog. Women's Months zahlreiche Aktionen rund um das Thema Gleichberechtigung durchgeführt.Hierzu gehörten bspw. Vorträge über die Karrierechancen von Frauen, ein Women's Lunch Day, Mentoring, Social Media-Aktionen, aber auch eine unternehmensinterne Umfrage. Allein für den Vortrag der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Naomi Ryland über das Thema 'Frauen in Führungspositionen' haben sich mehr als 300 TeilnehmerInnen registriert. Aufgrund des großen Erfolges soll der sog. Women's Month von GlobalLogic Germany ab sofort jährlich stattfinden.GlobalLogic Germany möchte ein Zeichen setzenMit dem Women's Month möchte GlobalLogic Germany ein Zeichen für Gleichberechtigung und Vielfalt setzen - vor allem mit Blick auf die Technologiebranche! Denn: Gerade in technischen Branchen sind Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Daher wird das Unternehmen den Aktionsmonat nutzen, um über spezielle Entwicklungs- und Karrierechancen für Frauen aufzuklären, aber auch Veränderungsbedarf anzeigen.Hierzu erläutert Sascha Janke, Managing Director von GlobalLogic Germany: "Gleichberechtigung, Diversity und Female Leadership sind bei uns keine einfachen Lippenbekenntnisse und natürlich gibt es auch bei GlobalLogic Optimierungspotenzial. Daher möchten wir uns nicht einfach so zu Wort melden, weil das Thema 'Frauen' gerade im Kalender steht! Deshalb haben wir den gesamten Monat März unseren Frauen gewidmet und zahlreiche Aktionen für Gleichberechtigung, Diversity und Female Leadership durchgeführt. Die Angebote waren dabei so vielfältig, dass sie schlichtweg nicht ich einen einzigen Tag gepasst hätten. Alles in allem war der 'Women's Month' ein großer Erfolg! Daher möchten wir ihn im nächsten Jahr auch wiederholen. Natürlich werden wir das Feedback unserer MitarbeiterInnen auch sehr genau auswerten und die Erkenntnisse für weiterführende Aktivitäten rund um die Themen Gleichberechtigung, Diversity sowie Female Leadership nutzen."Janke ergänzt: "Eine weibliche Führungskraft kann für den Erfolg des gesamten Unternehmens entscheidend sein, denn Frauen diskutieren und führen anders als Männer. Zudem gehen sie mit Konfrontationen völlig anders um. Dadurch ergeben sich natürlich auch für GlobalLogic Germany wertvolle Chancen, um unseren unternehmerischen Ziele über vielfältige Wege zu erreichen."Frauen teilen ihre ErfahrungenBereits jetzt sind zahlreiche Frauen in führenden Positionen bei GlobalLogic tätig. Mit ihren Erfahrungen können sie andere Frauen gezielt motivieren und unterstützen, sich für eine vergleichbare Karriere zu entscheiden. In ihren Antworten auf die Umfrage geben sie schon jetzt wertvolle Tipps:So sagt bspw. Marta Wisniewska, Head of Employee Services Central Europe: "Um Hilfe zu bitten ist keine Schwäche. Du musst nicht vorgeben, hart und herrisch zu sein, um den Respekt der Menschen zu verdienen. Haben Sie als Frau keine Angst, sich selbst zu fördern - es ist wichtig, sichtbar zu sein. [...] GlobalLogic wird immer besser darin, Frauen zu unterstützen - die jüngsten Führungsprogramme und einige Kampagnen sind ein guter Ansatz."Viktoriia Konstantynova, Head of EMEA Talent Marketing bei GlobalLogic, meint: "Ich arbeite als weibliche Führungskraft in einem Technologieunternehmen und fördere unsere Ingenieure. So habe ich das Gefühl, die Welt ein Stück besser zu machen. Dabei bewerbe oder verkaufe ich kein weiteres Smartphone und auch keinen neuen Laptop, sondern die klügsten Ingenieure von GlobalLogic, die die Welt nachhaltiger, sicherer und innovativer machen."Hierzu ergänzt die SPIEGEL-Bestseller-Autorin Naomi Ryland: "Wenn wir über Female Leadership diskutieren, kann ich es nicht oft genug sagen - es ist nicht unsere Aufgabe, Frauen auf eine Führungsposition hin zu optimieren, es geht vielmehr darum, die vielen unsichtbaren Barrieren aus dem System auszuräumen."Über GlobalLogicGlobalLogic ist ein führender Spezialist für das Digital Engineering. Das Unternehmen unterstützt Marken auf der ganzen Welt dabei, innovative Produkte sowie Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von morgen zu entwerfen und zu entwickeln. Hierfür setzt GlobalLogic auf die Integration von Erlebnisdesign, komplexes Engineering und weitreichende Datenexpertise. Durch dieses Know-how und den umfassenden Kundenservice von GlobalLogic erhalten Kunden ein tiefes Verständnis für die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung und können ihre Transformation zum digitalen Unternehmen von morgen beschleunigen.Der Hauptsitz von GlobalLogic befindet sich im Silicon Valley. Von dort leitet und koordiniert das Unternehmen Designstudios und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Pressekontakt:GlobalLogic GermanyMarie-Kristin HofmannStralauer Allee 2c10245 BerlinTel.: +49 30 400 419 34E-Mail: info.germany@globallogic.comOriginal-Content von: GlobalLogic Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell