Im IT Orchester spielen Sicherheit und Effizienz 2023 die erste Geige

München (ots) -Die schnelllebige Welt der Softwareentwicklung erlebt jedes Jahr zahlreiche Hypes um neue Technologien und Methoden. Von manchen hört man nie wieder etwas, andere sind sprichwörtliche Ohrwürmer. IT-Dienstleister Consol hat die aktuelle Marktlage analysiert und vier Trends für 2023 identifiziert.1. Holistische Sicherheit erhält höchste PrioritätDas Thema ganzheitliche Sicherheit wird im kommenden Jahr eine gewichtige Rolle spielen, denn die Bedrohungslage reißt nicht ab - im Gegenteil. Unternehmen werden sich zukünftig mit Ansätzen wie Zero Trust auseinandersetzen, bei dem auch die internen Zugriffsrechte streng limitiert bleiben. Zudem werden sie möglichst früh im Lebenszyklus von Software Security-Prozesse implementieren (Shift Left Security) und die Sicherheit von Containern, die Anwendungen oder Services enthalten, auch nach deren Deployment konsequent prüfen.2. Das Tool-Ökosystem rund um Kubernetes wächstFür Unternehmen ist es wegen des Siegeszugs der Container-Technologie mittlerweile obligatorisch, Kubernetes zu verwenden. Unternehmen werden daher damit beginnen, ihr eigenes Tool-Ökosystem zu konsolidieren. Da der Funktionsumfang vieler Hilfs-Anwendungen sich zunehmend überschneidet, gibt es keinen Grund mehr, die unternehmensinternen Prozesse nicht zu vereinheitlichen.3. Der IT-Betrieb wird mit Hilfe von Containern ressourcenschonenderUnternehmen arbeiten daran, die beim Start und zur Laufzeit von Anwendungen benötigten Ressourcen zu verringern - insbesondere CPU-Rechenleistung und RAM-Kapazität. Für die Umsetzung eignen sich leichtgewichtige Programmiersprachen wie Rust oder hochperformante Frameworks wie Quarkus - und natürlich eine durchdachte Softwarearchitektur.4. Der Betrieb der IT-Infrastruktur verliert an KomplexitätDer Betrieb von Anwendungen auf unterschiedlichen Plattformen ist ein wahrer Zeitfresser, da sich die IT-Teams in jedes System ständig neu hineindenken müssen. In Verbindung mit Automatisierungs-Tools wie Ansible sinkt die Notwendigkeit für explizites Expertenwissen zu den einzelnen Systemen. Auf diese Weise haben Administratoren mehr Freiräume, sodass sie sich intensiver mit Praktiken des Site Reliabilty Engineering für das Steigern der Skalierbarkeit und Resilienz von IT-Infrastrukturen auseinandersetzen können."In Zeiten steigender Attacken auf die IT-Infrastruktur von Unternehmen steht die Sicherheit im Vordergrund", betont Lukas Höfer, Cloud Solutions Architect bei Consol. "Um Administratoren und Entwicklern im kommenden Jahr Freiräume für ihren Schutz zu schaffen, wird die Branche daher auf effizientere Tools setzen. Mit dieser Maßnahme begegnen Unternehmen auch dem anhaltenden Fachkräftemangel. IT-Infrastrukturen auf Container-Basis werden zudem zunehmend leichtgewichtiger und ressourcenschonender."Pressekontakt:ConSol Consulting & Solutions Software GmbHIsabel BaumSt.-Cajetan-Straße 43D-81669 MünchenFon: +49-89-45841-101E-Mail: Isabel.Baum@consol.deWeb: https://www.consol.de und https://cm.consol.dePR-COM GmbHNicole OehlSendlinger-Tor-Platz 6D-80336 MünchenFon: +49-89-59997-758E-Mail: nicole.oehl@pr-com.deWeb: www.pr-com.deOriginal-Content von: ConSol Software GmbH, übermittelt durch news aktuell