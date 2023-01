Wolfratshausen (ots) -Die Bewertungsplattform Kununu verleiht dem IT- Macher zum zweiten Mal in Folge das Siegel "Top Company ". Die Benotung wuchs sogar um 0,1 % auf 4.8 Punkte, auf einer Skala bis fünf.Kununu ist die größte Arbeitgeber - Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum. https://www.kununu.com/de/der-it-macher1Die Weiterempfehlung liegt bei 100%.Mit den erzielten Ergebnissen liegen wir in allen Bereichen deutlich über dem Branchenschnitt. Die höchsten Bewertungen hat der IT-Macher in der Kategorie Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance, Aufgaben und Kollegenzusammenhalt erhalten."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und über die positiven Bewertungen. Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis für Erfolg im Geschäft", so Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT -Macher GmbH."Unser Team ist zwischenzeitlich auf knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns seit 2016 kein Mitarbeiter verlassen hat. Für die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unserer Meinung auch Kununu eine sehr gut geeignete Plattform, sich über ein Unternehmen zu informieren", so Michael Kilimann.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München, beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen.Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms-, und/oder APEX- Anwendungen einsetzen oder von Forms nach APEX migrieren wollen.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz auf Tablets sowie Smartphones auf Basis modernster Technologien bis hin zur Offlinefähigkeit.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell