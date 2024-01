Wolfratshausen (ots) -Wir freuen uns über den Award "Arbeitgeber der Zukunft" des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND).Der Fokus des "Arbeitgeber der Zukunft" Awards liegt auf einer umfassenden Betrachtung unterschiedlicher Aspekte, darunter flache Hierarchien, flexible Vergütungsmodelle, Mitarbeiter-Benefits, sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese Themen werden in einer Bewertungsmatrix berücksichtigt, die in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt wurde.Die Initiative, die von der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries unterstützt wird, hebt innovative Unternehmen mit klarer Digitalisierungsstrategie, ambitionierten Nachhaltigkeitszielen und attraktiven Arbeitsbedingungen hervor.Unser Erfolg basiert vor allem auf der Zufriedenheit und dem Teamgeist unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Suchst du eine neue Herausforderung? Dann werde Teil unseres Teams! Wir bieten nicht nur nachhaltige Lösungen, sondern fördern auch individuelles Wachstum und Kreativität.Bewirb dich jetzt unter: https://www.der-it-macher.de/kopie-von-wir-als-arbeitgeberPressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell