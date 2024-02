IT-Dienstleister Nagarro rechnet mit Erholung im laufenden Jahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro erwartet im laufenden Jahr etwas bessere Geschäfte als zuletzt. 2024 peilt das im SDax notierte Unternehmen einen Umsatz in der Größenordnung von einer Milliarde Euro bei konstanten Wechselkursen an, wie Nagarro überraschend am Dienstag in München mitteilte. Für das vergangene Jahr erwartet der IT-Dienstleister nach mehreren Prognosesenkungen etwa 915 Millionen Euro Umsatz.

Die operative Marge, gemessen am bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge), soll 2024 bei 14 Prozent liegen. 2023 rechnet Nagarro laut früheren Angaben mit einem Rückgang der Marge von 17,3 auf 13 Prozent. Der IT-Dienstleister hat zuletzt eine schwache Auslastung deutlich zu spüren bekommen und Stellen abgebaut.

Ausführliche Zahlen zum vergangenen Jahr will Nagarro laut Homepage am 16. April vorgelegen./niw/jha/