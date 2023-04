IT-Dienstleister Nagarro beschließt Aktienrückkauf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro will nach seinem kräftigen Geschäftswachstum aus dem vergangenen Jahr eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Vorgesehen sei eine Summe von bis zu 30 Millionen Euro, teilte das im SDax gelistete Unternehmen nach einem Beschluss des Vorstands am Freitag in München mit. Erwerben will Nagarro bis zu 350 000 Anteilsscheine, was den Angaben zufolge einem Anteil von gut 2,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Das Rückkaufprogramm soll vom 24. April bis 31. Oktober laufen. Nach Bekanntwerden der Nachricht legte die Nagarro-Aktie um fünf Prozent zu./stw/ngu

