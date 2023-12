IT Competence Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die technische Analyse der Audius-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,3 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,88 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,28 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Audius-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,3 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,12, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Audius-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" und auf etwas längerfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.