IT Competence Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwei Wochen wurde Audius von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Audius führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 66,67 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Audius in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,47 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 7,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Audius im Branchenvergleich um -36,88 Prozent unterperformt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,13 Prozent im letzten Jahr, und Audius lag 32,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Audius beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,94 Prozent und liegt damit um 2,16 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Audius für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

