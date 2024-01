IT Competence Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Aktie von Audius zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 12,2 EUR liegt, was einer Entfernung von -13,35 Prozent vom GD200 (14,08 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 12,66 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,63 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Audius als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Audius eine Rendite von -24,29 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche erreicht eine mittlere Rendite von 12,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Audius mit 36,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Audius ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Audius mit 2,73 Prozent 20,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 22 Prozent auf. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Audius zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Audius unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.