IT Competence Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse von Aktien bezieht sich auf verschiedene Aspekte, darunter das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen bestimmten Zeitraum. Dies wird im sogenannten Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert für Audius beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16,3, was bedeutet, dass die Börse 16,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Audius zahlt. Dieser Wert liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69 in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Audius einen Wert von 2,73 Prozent auf, was 20,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent in der Kategorie "IT-Dienstleistungen" liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Audius eingestellt waren, mit insgesamt 12 positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Audius daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Audius von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.