ITV Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Itv-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 70,54 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 63,84 GBP, was einem Unterschied von -9,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieses negativen Unterschieds wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 62,42 GBP, was einer geringfügigen Steigerung von +2,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf kurzfristiger Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Itv-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch ein Schlecht-Signal, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Itv insgesamt fünf Analystenbewertungen, von denen drei als "Gut", zwei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie liegt bei 100 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 56,64 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Itv-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung aus technischer Analyse, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie Analysteneinschätzungen.

Sollten ITV Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ITV jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ITV-Analyse.

ITV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...