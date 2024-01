ITV Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Nabors Industries":

Die Aktie von Itv wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs bei 69,61 GBP liegt und die Distanz zum GD200 -13,92 Prozent beträgt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 62,18 GBP auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen an drei Tagen und neutralen Einstellungen an weiteren drei Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf das Handelssignal führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 100 GBP und einem Aufwärtspotenzial von 66,89 Prozent führt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Itv.

Insgesamt erhält Itv daher eine "Gut"-Bewertung, basierend auf der Analyse der verschiedenen Faktoren.