ITV Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Itv von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kam zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung beiträgt. Allerdings wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Schlecht" Empfehlung führen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Itv durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Analysteneinschätzung für Itv liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 100 GBP, was einer Steigerung um 56,64 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Aus Analystensicht erhält die Itv-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Itv zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als gut einzustufen ist, die Analysten eine positive Einschätzung abgeben und der RSI eine neutrale Bewertung ergibt.