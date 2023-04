ITV Aktie: Erfreuliche Entwicklung lässt Anleger aufatmen

In den letzten 12 Monaten erzielte die ITV-Aktie eine starke Performance von 6,17 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Broadcasting-Branche, die im Durchschnitt um 2,51 Prozent zurückgegangen sind, konnte ITV eine Outperformance von beeindruckenden 59,32 Prozent vorweisen. Auch in Anbetracht des “Communication Services”-Sektors kann sich ITV sehen lassen: Hier erwirtschaftete die Gesellschaft mit einer durchschnittlichen Rendite von lediglich 3,15 Prozent ein bemerkenswertes Plus von 48.95 Prozent.

ITV-Aktie unter Bärenbeschuss: Anleger in Alarmbereitschaft

Die ITV-Aktie verzeichnet aktuell mit einem Wert von 0,93 GBX einen deutlichen Abstand von -98,9% zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Kurzfristig gesehen schneidet die Aktie deshalb mit “Schlecht” ab. Nimmt man jedoch den GD200 der...