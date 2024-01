ITT Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Itt-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 74,48, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" resulieren.

Ein weiterer Aspekt zur Einschätzung der Aktie ist das Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Itt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (114,58 USD) weicht somit um +19,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Itt-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 51,02 Prozent niedriger liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 2308,49 Prozent, wobei die Itt-Aktie mit 2257,47 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.