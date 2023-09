ITT Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Kurs der Aktie Itt steht am 08.09.2023, 09:52 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 100.34 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Itt-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Itt vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 101,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (100,24 USD) ausgehend um 1,51 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Itt von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Itt niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 16,69 Prozentpunkte (1,25 % gegenüber 17,94 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Itt mit einem Wert von 19,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,14 , womit sich ein Abstand von 46 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.