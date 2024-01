ITT Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Itt Unternehmen derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 95,14 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 119,32 USD liegt, was einer Abweichung von +25,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 107,02 USD, was einer Abweichung von +11,49 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 22,33, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild führt zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung verzeichnet, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Itt Aktie diskutiert wurde. In den letzten fünf Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen negative Themen überwogen. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.