ITM Power: Das wird schwierig!

ITM Power hat auch am Montag gezeigt, dass die Kursentwicklung vergleichsweise fragil ist. Die Briten haben dabei aus der Sicht von Analysten aktuell zwar erwartete Halbjahreszahlen vorgelegt, aber dennoch eine erhebliche Schwäche. Das zeigte sich auch in den Kursrücksetzern um immerhin fast -5 %. Die Notierungen sind insgesamt am Markt 450 Millionen Euro wert. Das kann aus der Perspektive der Analysten noch auf den Prüfstand kommen – in letztlich beiden Richtungen.

ITM Power: Profitabel ist das nicht

Das grundsätzliche Dilemma bleibt für ITM Power bestehen. Das, was ITM Power betreibt, ist nicht rentabel. Gut 53 Millionen Euro Verlust sollen es im laufende Geschäftsjahr werden, so der Markt. Das ist bei einem Umsatz von gut 22 Millionen Euro ein erheblicher Fehlbetrag – und dies bewerten die Börsen immer wieder neu. Dennoch sind die Kursziele beeindruckend: 59 %!

