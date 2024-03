ITM Power: Das war fast klar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag an den Märkten noch einmal zugelegt. Die Aktie gewann am Ende 1,5 %. Die Notierungen sind dabei aus Sicht der Analysten derzeit aber fast unter dem Radar. Während am Montag an der Börse München – exemplarisch – noch gut 120.000 Titel gehandelt worden waren, sind es am Freitag nur noch gut 34.000 gewesen. Die Börse hat also einen Umsatz von nur noch gut 20.000 Euro erlebt. Das ist sicherlich schwach.

Analysten bleiben von ITM Power noch immer überzeugt

Auf der anderen Seite sehen sich die Analysten trotz der schon wieder fehlenden Nachrichten und Informationen bestätigt, wenn die Kurse klettern. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden, liegt immerhin bei einem Plus von gut 73 %. Das wären Kurse von über 1,10 Euro – dabei wird ITM Power im laufenden Jahr noch Verluste erwirtschaften, die es in sich haben. Was wissen die Analysten?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...