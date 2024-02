ITM Power spricht von Zukunft, zeigt operative Fortschritte – Aktie reagiert diese Woche positiv auf präzisierte Guidance, Zahlen, Perspektiven.

ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie sah diese Woche nach langsamen Kursverfall über Wochen einen deutlichen Sprung nach oben. Während Plug Power’s Aktie seit den Januartiefs sogar eine Verdopplung hinlegen konnte, Nel mit der Neuordnung der Nikola-Geschäftsbeziehung einen Achtungserfolg verbuchen konnte,

scheint auch ITM Power immerhin eine Tendwende „starten“ zu können. Wie gelang das? Auf einem Capital Markets Day konnte der CEO klar punkten: Mit den Produktfortschritten und -entwicklungen, bilanziell messbaren Erfolgen der neuen Strategie, die sich auf die Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung der Elektrolyseure respektive Stacks konzentriert und viel Wildwuchs (z.B. Tankstellensparte, Neubau einer Gigafactory, zusätzliche 12 Elektrolyseur-Varianten) einstampfte, und einer vielversprechenden, erreichbar erscheinenden 12-Monatsplanung.

ITM Power ist mit Linde als Engineering- und Vertriebspartner gut für den Wettbewerb aufgestellt – 200 MW in Lingen für RWE und 24 MW für Yara in Heroya in Auslieferung.

Die Leistungsbilanz nach 12 Monaten Neuausrichtung unter dem neuen CEO „mit Linde Stallgeruch“ kann sich sehen lassen:

„ Was wir in (nur) 12 Monaten erreicht haben:

✓ Rationalisierung des Portfolios; 12 alte Produktvarianten wurden eingestellt.

✓ Führende PEM-Technologie in wiederholbare Volumenprodukte umgesetzt / POSEIDON 20 MW Kernelektrolysemodul eingeführt

✓ Einführung des Hybrid Stack, der Betreibern älterer Produkte eine Effizienzsteigerung von 10 % bietet.

✓ Regionale Produktkonformität erheblich erweitert und Markteintritt in den USA mit geringem Kapitaleinsatz vorangetrieben.

✓ Erhebliche Kostenreduzierung und grundlegend verschärfte Disziplin bei den Investitionsausgaben.

✓ Reduzierung des Personalbestands um 30%, Verfeinerung der Organisationsstruktur und Professionalisierung .

ITM Power’s Zahlen zum 31.10.2023 zeigen weniger Verlust als erwartet, kräftige Umsatzsteigerung – Guidance teilweise angehoben.

Mit einem Umsatz von 8,9 Mio GBP (bisher ging man von 7,5 Mio GBP aus) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres (zum 31.10,) sieht man sich auf gutem Weg die Jahresprognose beim Umsatz von10 bis 18 Mio GBP zu erreichen. Und beim „bereinigtem“ EBITDA-Verlust von 21 Mio GBP (deutlich besser als die 54,1 Mio GBP im Vorjahreszeitraum) kann man die Prognosespanne für das Gesamtjahr nach unten eingrenzen (45-50 Mio GBP Loss, zuvor ging man bis 55 Mio GBP in der Bandbreite aus). Dazu die wichtigste Botschaft: Liquidität ist mindestens mittelfristig gesichert – wichtig beim aktuellen Aktienkurs, der eine Kapitalerhöhung zumindest schwierig machen würde.

253,7 Mio GBP zum 31.10. in der Kasse, bei einer Burnrate von 28,8 Mio GBP im ersten Halbjahr – kein Druck für ITM Powers CFO. Erstmal.

Und die Kostendisziplin und Fokussierung bei den Produktlinien lässt in der Guidance die geplante Capex von 35 bis 45 Mio GBP drastisch auf 15 bis 25 Mio GBP zurückführen. Und die Ende des Geschäftsjahres erwartete Liquidität wird in der Guidance hochgesetzt: Statt 175 bis 200 Mio GBP erwartet man nun 200 bis 220 Mio GBP. Das Management scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Überleben, Fokussieren, Verzichten auf „visionäre Nice-to-haves“ und Konzentration auf Profitabilität. Und entsprechend auch die Anmerkungen vom CEO Dennis Schulz: „We will achieve what we set out to do,with less money, incl. production capacity and automation increase.„

Noch(?)-Pennystock ITM Power nach schmerzaften Einschnitten und bitteren Wahrheiten – auf dem Weg zu einem realistischen Neuanfang?

Aktuell handelt die Aktie mit 61,68 GBPence (Schlusskurs Freitag),zwar wieder auf einem höheren Level, aber der Weg zur „magischen 1 GBP-Grenze scheint weit“. Immer noch Pennystock, aber wer weiss was passiert, wenn endlich die seit Sommer letzten Jahres pendente 100 MW-Order bestätigt werden sollte. Die hochgesteckten Erwartungen und Hoffnungen, die vor einem Jahr noch die Firmenkommunikation und Ausgabepolitik geprägt hatten, gehören klar der Vergangenheit an. Und das neue Management scheint erfolgreich gegengesteuert zu haben: Fährt ein striktes Sparprogramm, beendete teure „Ausflüge“, so wie die „Tankstellenidee“, strich den geplanten Neubau einer Gigafactory auf der grünen Wiese, fokussiert sich auf das Stammwerk und beschloss nach Fortschritten der neuen strategischen Ausrichtung dessen Erweiterung um rund 50% Produktions- und Nutzfläche.

Wachstum mit Augenmass

Eine Schlüsselkomponente des 12-monatigen Prioritätenplans des neuen CEO’s und seines Teams, der im Januar 2023 festgelegt wurde, war die Beseitigung von Engpässen bei Herstellung, Prüfung und Produktvalidierung. Dazu Erweiterung des Stammsitzes, die es ermöglichen sollte, ein F&E- und Produktvalidierungszentrum zu schaffen, das wissenschaftliche Labors und Testeinrichtungen für zukünftige Technologieentwicklungen umfasst. Und damit sollten die vorhandenen Flächen im Bessemer Park effektiver für eine höhere Produktionsmenge genutzt werden können. Scheint alles erreicht worden zu sein – und noch mehr, wie die neue 20 MW Einheit und die beiden in Entwicklung befindlichen ergänzenden Produktgruppen aufzeigen.

Jetzt geht es darum, die Umsätze hochzufahren, die Kostendisziplin zu wahren, neue Aufträge „einzusammeln“ und vor allem dauerhaft die technischen Probleme zu lösen. Mit dem wichtigen Partner Linde mit dem man gerade die Aufträge in Lingen und Heroya umsetzt, Überwinden der technischen Probleme, Fokussierung auf Core-Produkte und eine Expansion mit Augenmass – könnte vielleicht doch noch was aus ITM Power werden. Sollte es gelingen, in den anstehenden Vergaberunden für die „grösseren Elektrolyseur-Aufträge“ zu punkten, dann wäre trotz extremer Anlaufprobleme noch etwas möglich. Hierbei ist die Partnerschaft mit Linde bestimmt das schwerste Pfund – und der Linde-Hintergrund des neuen CEO schadet hierbei bestimmt nicht…



Chart ITM Power Aktie | Powered by GOYAX.de