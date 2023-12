ITM Power: Vor der neuen Woche!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power stellt sich vor der neuen Woche in einer gemischten Form vor. Die Briten haben zuletzt an den Märkten einen Aufschlag geschafft und am Freitag immerhin einen Gewinn von annähernd 2 % verbuchen können. Dies hilft jedoch nicht: Die Woche endete unter dem Strich mit dem Minus von -4,2 %. Die Aktie ist noch lange nicht so weit, wie es die Analysten gerne hätten.