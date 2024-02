ITM Power: Die kleine Erholung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power konnte sich am Donnerstag wieder etwas weiter nach oben schieben. Endlich, werden Kritiker einwenden. Der Titel gewann mit fast 2 % allerdings nicht einmal so viel, wie die Aktie zuvor am Mittwoch verloren hatte. Da war es um fast 4 % abwärts gegangen.

Die Probleme für den Titel bleiben bestehen. ITM Power kann derzeit nach den kürzlich vorgetragenen Halbjahreszahlen kaum noch eine Neuerung vorweisen. Ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt an den Erwartungen, nicht am Ist-Bestand.

Die aktuellen Daten von ITM Power

Die aktuellen Daten jedenfalls weisen aus, dass ITM Power wahrscheinlich zumindest keine nennenswerte Zukunft in den kommenden Wochen oder Monaten vor sich haben wird. Denn die Briten werden einen Umsatz von gut 20 Millionen Euro im Geschäftsjahr schaffen. Das reicht aber nicht, um Verluste zu vermeiden: Ca. 50 Millionen Euro, das 2,5 fache des Umsatzes, steht auf der Verlustseite.

Dafür zahlen die Börsen derzeit mehr als 385 Millionen Euro als Börsenwert – das ist erstaunlich viel. Insofern sind die Stimmungsbilder rund um ITM Power formal negativ (GD100 und GD200 sind deutlich unterkreuzt), aber noch immer zeichnet sich kein endgültiger Absturz ab.

