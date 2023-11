ITM Power: Das ist stark!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat an den Börsen wieder etwas Boden unter den Füßen gewonnen. Der Titel gewann am Dienstag immerhin annähernd 9 %. Dies ist der höchste Tagesanstieg seit vielen Monaten gewesen. ITM Power schaffte auf diese Weise immerhin das kleine Comeback. Die Notierungen sind allerdings noch immer im klaren Abwärtstrend.

ITM Power: Warum?

Eine der großen Fragen in diesem Zusammenhang: Warum hat die Aktie wieder so stark zugelegt? Es gibt keine wirtschaftlichen Indikatoren und keine Notwendigkeit für Investoren, zu investieren. Die Antwort liegt aus charttechnischer Sicht nahe: Das ist eine reine Gegenbewegung. Der Titel hat es nach immensen Verlusten in den vergangenen Tagen fast automatisch zu einem kleinen Comeback geschafft. Noch ist damit wenig gewonnen. Die Notierungen sind bei weitem nicht im großen oder normalen...