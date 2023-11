ITM Power: Das ist ein schwerer Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power ist am Donnerstag schwer ins Minus gerutscht. Der Titel verlor mehr als -5 %. Das ist bitter. Denn die Aktie ist damit noch einmal tiefer notiert als in den ohnehin schwachen vergangenen Wochen. Es sieht nicht so aus, als sollten Long-Investoren hier dauerhaft Geld verdienen. Dafür gibt es eine Vielzahl an Gründen.

ITM Power: Keine Nachricht!

Eine der gravierendsten Botschaften: Die Aktie ist gefallen, auch wenn es keine Nachrichten gegeben hat. Das heißt, die Börsen verlieren die Nerven, auch wenn nichts passiert. Kursverluste von mittlerweile wieder 12 % und mehr in diesem Monat sind ein klarer Beweis dafür, was die Börsen von ITM Power und dessen Chancen noch halten – nichts. Seit Jahresanfang ging es um etwa -36 % nach unten. Analysten sehen die Sache – angeblich – anders. Der Titel hat aktuell noch ein...