ITM Power: Das ist nur eine 11,54!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat in den vergangenen Tagen eine recht umfangreiche Geschichte an den Börsen geschrieben. Am Freitag ging es für die Briten um -2,95 % nach unten. Schade, werden sich Analysten, vor allem aber Investoren denken. Denn der Titel ist damit nicht im Aufwärtstrend angekommen. Neue Nachrichten waren nicht zu vernehmen, aber die Wochenbilanz war zuvor positiv.

Nun liegt ITM Power über eine Woche betrachtet “nur” noch fast 5 % vorne. Die Performance über vier Wochen liegt bei über 28 %! Also ist der mittelfristige Trend dennoch stark.

ITM Power: Die Technik hilft noch nicht

Dennoch ist und bleibt ITM Power aktuell noch im formalen, technischen Abwärtstrend. Das britische Papier liegt mit einem Abstand von -11,54 % auf den GD200 noch unter Wasser. Aber:

Die Situation ist durch die kürzlich veröffentlichen Halbjahreszahlen deutlich stärker geworden. ITM Power hatte die Erwartungen erfüllt – stark im Vergleich zu Konkurrenten!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...