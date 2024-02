ITM Power: Das ist nicht zu fassen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nicht zu fassen, welchen Weg ITM Power aus Großbritannien gegenwärtig geht. Die Briten haben auch am Freitag mit dem Schlusspfiff ein Plus von 8 % erreichen können – an der Börse München. Damit beendete der Titel den Wochenhandel auf dem Stand von 0,73 Euro. Dies entspricht mittlerweile einem Wochenplus von über 30 %. Zufällig jedoch, so Beobachter und Analysten, ist die Entwicklung auch nicht. Denn ITM Power konnte gute Zahlen melden – es ging um das erste Halbjahr des verschobenen Geschäftsjahres. “Gut” bedeutet hier lediglich, dass das Unternehmen anders als andere Branchenwerte die Börsen nicht enttäuscht hat. Wenn die Schätzungen der Analysten zu den wirtschaftlichen Ergebnissen also stimmen, dann ist das Unternehmen vertrauenswürdiger als sicherlich gedacht.

ITM Power: Wie groß sind die Chancen?

Und sofort entsteht die Frage, wie groß die Chancen noch sein können. Die Zahlen geben ein wenig Aufschluss über die Möglichkeiten. Der Halbjahresumsatz lag bei 89 Millionen Pfund. Das entsprach den Erwartungen, ebenso wie die Verlusthöhe. Dennoch: Der Umsatz von 184 Millionen Pfund, den ITM Power für das laufende Jahr erwartet, erscheint bei grober Kalkulation sehr realistisch. Es wäre lediglich in etwa eine Verdopplung des Ergebnisses aus dem ersten Halbjahr. Der Nettoverlust von -47 Millionen Pfund wiederum würde recht ambitioniert sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse auch ohne die Bekanntgabe neuer Aufträge dieser Prognose folgen werden.

Der Markt zeigt sich bei diesen Aussichten als recht erwartungsfroh. Die Kurse sind seit Mittwoch, dem Tag der Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses, um die genannten gut 30 % regelrecht explodiert. Dies bedeutet auch, dass die Aktie im Vergleich zum 1. Januar mittlerweile den grünen Bereich erreicht hat. Das ist beeindruckend, nachdem der Handel im laufenden Jahr sehr schwach gestartet war. Dabei sind sich Analysten weitgehend einig, was die Potenziale betrifft. Ungefähr 70 % sind demnach auf Basis der Daten von Marketscreener noch möglich.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 03.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...