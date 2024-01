ITM Power, ist immer für eine Überraschung gut!

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Itm Power als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Itm Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,72 und für den RSI25 von 47,71, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. In den letzten Tagen wurden auch hauptsächlich neutrale Themen rund um Itm Power diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Itm Power-Aktie auf 73,71 GBP, während der aktuelle Kurs bei 57,26 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,32 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 derzeit bei 58,44 GBP, was einen Abstand von -2,02 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Itm Power-Aktie sind 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 301,68 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Zusammenfassend erhält Itm Power somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.