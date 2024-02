ITM Power: Das ist eine Tragik!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Dienstag mit einem massiven Abschlag an den Börsen eröffnet. Es ging zeitweise um mehr als 10 % abwärts. Die Aktie befindet sich zweifellos in einer außergewöhnlichen Situation. Nach der Präsentation der Halbjahreszahlen gab es keine neuen Nachrichten mehr. Das bedeutet: Die Trader haben die Märkte übernommen. Nach 9,5 % Plus am Montag und 8 % Plus am Freitag geht es nun massiv abwärts.

Das lässt sich kaum beurteilen

Wie es weiter geht, hängt an den Einschätzungen und Verhaltensweisen der Trader. Neue Nachrichten wird es zu ITM Power nicht mehr so schnell geben, steht zu vermuten. Daher können die Aktienpakete mit hohen Auf- und Abschlägen hin- und hergereicht werden. Am Dienstag steht die Untergrenze von 70 Cent auf dem Prüfstand. Entscheidende Geländegewinne wären aber erst dann erzielt, wenn es die Aktie auf mehr als 1 Euro nach oben schafft!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 06.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...