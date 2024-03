ITM Power: Das ist ein Zeichen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag einen immensen Rücksetzer im Umfang von fast -4 % hinnehmen müssen. Damit sind die Notierungen auf nur noch 0,64 Euro gefallen. Das Papier hat keine neuen Nachrichten mehr an den Markt bringen können, wird nun allerdings auch langsam die Vorteile der jüngsten Zahlenpräsentation aus den Augen verlieren. Die Briten haben Halbjahreszahlen präsentiert, die zumindest nicht enttäuscht hatten. Das ist schon einmal ein gutes Zeichen, so die Meinung der Analysten und Beobachter.

ITM Power: Das reicht noch nicht

Dennoch reichen die Zahlen nicht. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird das Unternehmen deutlich mehr Verluste als Umsätze erzielen (die Umsätze sollen überhaupt nur 22 Millionen Euro betragen). Aktuell ist das Unternehmen auch wieder unter den GD100 gerutscht. Damit ist das technische Trendsignal für den Titel negativ.

