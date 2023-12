ITM Power: Das ist ein Hoffnungsschimmer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power aus Großbritannien hat am Freitag die Börsen und die Beobachter mit der Kursentwicklung sicher überrascht. Der Titel legte gleich um mehr als 5,4 % zu. Das ist in diesen Zeiten für ITM Power schon recht ungewöhnlich, denn die Aktie hat an den drei Handelstagen zuvor jeweils verloren. Es ging jeweils auch in Richtung eines Tagesverlustes von fast -3 %. Damit sind die Notierungen nun indes wieder im [...] Hier weiterlesen